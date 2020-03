Resebyråerna kräver miljardfond av regeringen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sveriges resebyråer vill att regeringen upprättar en fond för att rädda branschen när kunderna kräver tillbaka pengarna under coronakrisen.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) säger i en kommentar till TT att regeringen inte utesluter fler åtgärder.

– Det är en katastrof av episka dimensioner, säger Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) generalsekreterare Didrik von Seth.

– Jag jämför det med restaurangbranschen där det knappt finns några kunder. I vårt fall finns det inga kunder alls, i tillägg till det vore det som om alla notor som kunderna har betalat under de gångna två månaderna ska betalas tillbaka, säger han.

SRF har lämnat in ett förslag till näringsdepartementet om att regeringen upprättar en fond på sex miljarder kronor för att rädda de omkring 300 medlemsföretagen som sysselsätter 7 000 personer.

Återbetalas på 20 år

Summan ska räcka till att betala tillbaka alla förskottsbetalda resor som bokats under 2020, och som kunderna har rätt att få återbetala enligt paketreselagen. SRF föreslår att de sex miljarderna ska betalas tillbaka till staten under 20 års tid genom avgifter på fem kronor per flygresa och 25 kronor per paketresa.

De ekonomiska svårigheterna förvärras av att många flygbolag och hotell vägrar att betala tillbaka till resebyråerna när resor ställs in. SRF utesluter inte att gå till domstol, men förklarar att eventuella rättsprocesser kan dra ut på tiden.

– Det är bråttom. Fonden är en enkel åtgärd, den kostar inte pengar, räddar många arbetstillfällen och säkrar svenska företag, säger von Seth.

Ministern: Utesluter inte

Förslaget lämnandes in till näringsdepartementet för en dryg vecka sedan, men regeringen har ännu inte återkommit med svar.

"Det kommer in många förslag till regeringen om sätt att mildra effekterna av coronapandemin. Vi välkomnar förslagen och utesluter inte fler åtgärder", säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) i en skriftlig kommentar.