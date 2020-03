Rheborg, Bergström och Bucht startar podd

Foto: Naina Hel n Jåma/TT

Skådespelarna Johan Rheborg och Helena Bergström har startat en podcast tillsammans med regissören Emma Bucht. Den har namnet "Hej" och det första pilotavsnittet finns på Spotify. De tre avslöjar att de skriver på ett filmmanus tillsammans, men i coronakrisen flyttar de över samtalet till poddformatet.

– Vi är inga experter på sjukdomar men vi är faktiskt experter på att berätta saker. Det är vår profession. Man får ta de smällarna, att folk kanske reagerar på att vi har en podd. Vi har inte utarbetat en idé än om hur den ska vara, säger Johan Rheborg i det första avsnittet.

Emma Bucht regisserade enmansföreställningen "En man som heter Ove", där Johan Rheborg spelade rollfiguren baserad på Fredrik Backmans roman. Rheborg medverkar just nu i föreställningen "Art" tillsammans med Henrik Schyffert och Per Andersson, som fått pausa på grund av coronaviruset. Helena Bergström skulle ha spelat in sin film "Dancing queens" under våren.