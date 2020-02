Seinabo Sey på turné med Lauryn Hill

Foto: Thomas Johansson / TT

Seinabo Sey ska turnera med Lauryn Hill, under soulstjärnans kommande USA-turné. Hon har blivit inbjuden att både öppningsuppträda och medverka på sammanlagt fyra av den amerikanska legendarens spelningar.

"Lauryn Hills soloplattor är anledningen till att jag sjunger och skriver som jag gör. Det är mitt musikaliska livs största ära att bli inbjuden till den här turnén, jag kan inte tänka mig något roligare. Jag ser så fram emot att sjunga hjärtat ur mig samt att få se min idol varje kväll", säger Seinabo Sey i ett pressmeddelande.

Sey blev inbjuden i ett mejl, av Lauryn Hills representanter. Den första spelningen sker om tre veckor.

Lauryn Hill fick sitt genombrott med The Fugees och trions andra album "The Score", samt solodebuten "The Miseducation of Lauryn Hill".

Seinabo Sey slog igenom 2013 med singlar som " Younger" och "Hard Time".

Turnédatum: 3/3 Richmond, 10/3 Cincinatti, 12/3 Northfield, 14/3 Upper Darby.