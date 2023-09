Sjuk grottforskare 300 meter närmare räddning

Den amerikanske grottforskaren Mark Dickey insjuknade när han befann sig drygt 1 100 meter under jord. En räddningsinsats pågår för att få upp honom ur grottan. Efter att under lördagen ha burits på bår under tio timmar, kom han 300 meter närmare markytan – men räddningen befaras ta ytterligare flera dagar, rapporterar AFP.