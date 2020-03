Spotify donerar miljoner till drabbade

Foto: Adam Ihse/TT

Strömningstjänsterna går som tåget i coronatider. Men de som bidrar till innehållet lider av ekonomiska bakslag och avbokade jobb. Spotify startar nu "Spotify Covid-19 music relief", ett projekt som består av samarbeten med olika organisationer för att stödja artister och musikskapare.

Det går ut på att Spotify ska matcha donationer som kommer in till projektet med upp till motsvarande cirka 100 miljoner kronor. Inledningsvis jobbar Spotify med Musicares, PRS Foundation och Help musicians. I Sverige pågår just nu dialog med möjliga partners.

Dessutom ska Spotify starta en tjänst som möjliggör för musiker och artister att själva be sina följare om donationer, direkt från sina artistprofilsidor.