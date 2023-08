Stockholmsbörsen lyfter

Uppgången är bred med samtliga OMXS30-bolag på plus där fastighetsbolaget SBB är i topp tillsammans med verkstadsjätten Atlas Copco med uppgångar på omkring 2,0 procent.

Den positiva inledningen kommer efter en tydlig uppgång på Wall Street under gårdagskvällen. Terminshandeln i New York visar på en positiv öppning i eftermiddag och får dessutom stöd i halvledarjätten Nvidias rapport. Den släpptes efter att New York-börsen stängt igår och slog marknadens förväntningar med råge.