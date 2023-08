Stort besökstapp på Gröna Lund efter olyckan

Den anrika nöjesparken har flera tusen färre besökare per dag jämfört med hur det såg ut före olyckan. Arkivbild.

Mellan 1 800 och 3 200 personer per dag har besökt Gröna Lund sedan återöppnandet av nöjesparken, enligt siffror från Parks and resorts, som äger Gröna Lund.

Det kan jämföras med mellan 5 100 och 10 300 besökare per dag veckan innan olyckan.

"Siffrorna visar på att det finns en oro, de är lägre än dagsnittet för föregående år. Det är rimligtvis den primära orsaken, den sekundära är att förra veckan tyvärr även var regntung", skriver Max Lagerbäck, tillförordnad informationschef för Parks and resorts, i en kommentar till TT.

Dagsnittet för 2022 var omkring 8 000 besökare per dag.

Utöver tre spelningar som ställdes in under nedstängningen kommer konserterna på Gröna Lund under juli och augusti att ligga kvar som planerat.