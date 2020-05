Sudan förbjuder könsstympning: "Ny era"

Foto: Hussein Malla/AP/TT

Nästan 90 procent av alla flickor och kvinnor i Sudan har genomgått könsstympning, enligt FN-siffror. Men nu förbjuds sedvänjan, i ett beslut som hyllas av människorättsaktivister.

"Sudan har verkligen gått in i en ny era för flickors rättigheter med kriminaliseringen av könsstympning. Vilken fantastisk dag för mina systrar och Afrikas framtid, twittrar Nimco Ali, grundare till koalitionen The Five Foundation som bekämpar könsstympning.

Sudans kvinnor har länge haft en utsatt tillvaro med kringskuren frihet men landets övergångsregering har lovat prioritera kvinnors rättigheter. En del av bakgrunden är den framträdande roll kvinnor spelade i protesterna som i april 2019 ledde fram till diktatorn Omar al-Bashirs fall.

Övergångsregeringen har sedan tidigare upphävt lagar som begränsade kvinnors möjligheter att arbeta och studera. Även krav på att täcka håret i offentligheten och förbud mot att bära byxor utanför hemmet har upphävts.