Sydkorea firar Oscarsregn över "Parasit"

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Sociala medier i Sydkorea svämmade över av hyllningar, efter det att "Parasit" skrev historia på Oscarsgalan och blev den första icke-engelskspråkiga film som vunnit priset Bästa film. Regissören Bong Joon-Hos namn var det mest sökta på Sydkoreas lokala nät Naver, och kommentarer som "jag är så stolt över att vara korean" var vanliga.

Joon-Ho hyllade sitt hemland i Oscarstalet: "Vi skriver aldrig för att representera vårt land men det här är personligt till Sydkorea", sade han.

Regeringen i Sydkorea reagerade också snabbt på succén, och twittrade om de platser i Seoul som filmen har spelats in på. Samtidigt hånade många på sociala medier den reporter som frågade regissören varför han spelade in filmen på koreanska: "Hon borde fråga Scorsese eller Tarantino varför de spelar in sina egna filmer på engelska", skrev en person om de andra nominerade regissörerna, enligt BBC.

Den sydkoreanska filmen tog också hem bästa regi, bästa internationella långfilm och bästa originalmanus.