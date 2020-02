The Strokes till Way Out West

Foto: Eduardo Verdugo

Det amerikanska rockbandet The Strokes kommer till Way Out West i sommar, meddelar festivalen.

"Vi gillar att följa artister hela vägen. The Strokes har vi jobbat med sedan de gjorde sina närmast klassikerstämplade spelningar på Accelerator 2001, som var bland det första de gjorde utanför USA", säger Way Out West-grundaren Ola Broquist i ett pressmeddelande.

The Strokes slog igenom med dunder och brak 2001 med singeln "Last nite" och hyllade debutalbumet "This is it". New York-bandet avslöjade nyligen att de är på gång att släppa sitt första fullängdsalbum sedan 2013.

Andra artister som är klara för att uppträda på festivalen är Robyn, Bon Iver, Khalid och FKA Twigs.

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg 13–15 augusti.