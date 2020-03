Topplistorna: The Mamas toppar singellistan

Foto: Pontus Lundahl/TT

The Mamas vann Melodifestivalen med låten "Move" som nu även toppar singellistan. Dree Low går rakt in på albumlistan med nya "Flawless 2" – uppföljaren till "Flawless".

Album:

1. (Ny) Dree Low: "Flawless 2"

2. (1) Asme: "Blodigt"

3. (2 ) ZE: "10 steg före"

4. (5) Billie Eilish: "When we all fall asleep, where do we go"

5. (NY) Lil Uzi Vert: "Eternal atake"

6. (6) Dree Low: "Flawless"

7. (NY) Donnes: "Med värme och iskall champagne"

8. (4) Hov1: "Montague"

9. (3) Justin Bieber: "Changes"

10. (7) Veronica Maggio: "Fiender är tråkigt"

11. (8) Hov1: "Vindar på Mars"

12. (12) Molly Sandén: "Det bästa kanske inte hänt än"

13. (10) Lewis Capaldi: "Divinely uninspired to a hellish extent"

14. (17) Post Malone: "Hollywood's bleeding"

15. (14) Roddy Ricch: "Please excuse me for being antisocial"

16. 1(8) Einár: "Första klass"

17. (16) Avicii: "Tim"

18. (15) BTS: "Map of the soul: 7"

19. Harry Styles: "Fine line"

20. (19) 1Cuz: "1 år"

Singlar:

1. (7) The Mamas: "Move"

2. (4) Dotter: "Bulletproof"

3. (1) Victor Leksell: "Svag"

4. (3) Anis Don Demina: "Vem e som oss"

5. (2) The Weeknd: "Blinding lights"

6. (NY) Einár: "Frank Lucas"

7. (5) Hanna Ferm: "Brave"

8. (9) Paul Rey: "Talking in my sleep"

9. (10) Anna Bergendahl: "Kingdom come"

10. (17) Miss Li: "Komplicerad"

11. (NY) Jireel feat. Estraden: "För evigt"

12. Mendez feat. Alvaro Estrella: "Vamos amigos"

13. (20)Robin Bengtsson: "Take a chance"

14. (6) Miss Li: "Lev nu dö sen"

15. (8) Tones and I: "Dance monkey"

16. (36) Felix Sandman: "Boyw with emotions"

17: (26) Victor Crone: "Troubled waters"

18. (11) Drängarna: "Piga & dräng"

19. (54) Free Low: "Pikachu"

20. 13. (6) Roddy Ricch: "The box"

Källa: GLF