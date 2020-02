Tricken som har förgyllt Melodifestivalen

Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT

En fläkt, ett mindre skyfall på scenen eller kanske ett blöjlyft?

Genom åren har Melodifestivalartister tagit till många olika knep för att vinna tittarnas röster.

Låten är det allra viktigaste, burkar det heta i Melodifestivalen. Trots allt tycks många artister inte kunna hålla sig borta från den där scenrekvisitan eller det extravaganta plagget som kan lyfta bidraget till nya nivåer.

Ett av de mest klassiska exemplen är Carolas fläkt som användes 1991 när hon tävlade med "Fångad av en stormvind". Låten tog även tittarna med storm i Eurovision Song Contest och Carola knep förstaplatsen. Carola och vindmaskinen gjorde comeback 2006 – där sångerskan sjöng textrader som "Det blåser en vind, i hjärtan som brinner, när kärleken vinner" i bidraget "Evighet".

Gyllene skor och färgkastning

Hon är inte den enda som har förstärkt ett nummer med en bokstavstolkande visualisering. När bröderna Herreys debuterade i Melodifestivalen 1984 vandrade de i takt iklädda guldiga cowboyboots. Sedan hade Sverige sin andra vinnare i Eurovision Song Contest, efter Abbas "Waterloo" 1974.

1986 var ett riktigt hit-år i Melodifestivalen med låtar som Lena Philipssons "Kärleken är evig", Anna Books "ABC" och Styles "Dover-Calais". SVT hade samtidigt valt att bara visa låtarna som musikvideor i den första omgången. Vinnaren blev slutligen Lasse Holms och Monica Törnells färgstarka "E de det här du kallar kärlek", där Lasse Holm får hink efter hink fylld med färg kastad på sig – rakt i ansiktet.

Ösregn och blöjlyft

På senare år har många nummer blivit allt mer avancerade.

När Eric Saade sjöng "Manboy" 2010 öppnade sig skyarna – eller i alla fall scentaket – och artisten blev sjöblöt i slutskedet av numret. Bidraget slutade på en tredjeplats i finalen. Nio år senare lyckades Wiktoria knipa en finalplats med samma trick. I balladen "Not with me" föll regnet ner över sångerskan.

Sean Banan tog scenshowen till nya höjder när han i bidraget "Copacabanana" lyftes upp i luften med hjälp av vajrar, endast iklädd änglavingar, keps och en stor paljettblöja. Även där blev det en finalplats.

Omskrivet mikrofonstativ

Fler aha-effekter och plagg genom åren är Charlotte Perrellis rosalila kroppsdress från 1999, Robin Bengtssons löpband 2017 och Måns Zelmerlöws animerade streckgubbe 2015. Och få glömmer väl Abbas 70-talskläder när de vann med "Waterloo"?

Men ibland behövs det inte mer än ett mikrofonstativ för att orsaka skriverier. Lena Philipssons dans med stativet 2004 i bidraget "Det gör ont" fick många skribenter och krönikörer att anspela på sex.

Expressen skrev i en artikel att Lena Philipsson "iklädd en minimal rosa klänning med mycket urringning upprepar underlivsrörelserna över mikrofonstativet" medan Aftonbladets krönikör menade att hon gjorde saker på scenen "som får en enkel banktjänstemannason från Borlänge att rodna".

Spolade toaletten

Men extravagant rekvisita funkar inte alltid. När polska artisten Margaret tävlade i Melodifestivalen 2018 hade hon med sig en glittrig toalett upp på scenen under repetitionerna. Men när det var dags för direktsändning spolades toalettidén och i stället visades en solnedgång.

– Vi hade en tanke, men såg på repen att det inte fungerade, sade Margaret till TT då.