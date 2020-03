Trump pratar upp oljepriset

Foto: Thibault Camus/AP/TT

Världsmarknadspriset på råolja återhämtar sig efter kraschen tidigare i veckan. Ett terminskontrakt för så kallad brentolja för leverans nästa månad börjar närma sig 30 dollar per fat.

En bidragande orsak är att USA:s president Donald Trump antytt att USA kommer att intervenera i priskriget på oljemarknaden mellan Saudiarabien och Ryssland, som pågår samtidigt som efterfrågan på råolja globalt tvärnitat till följd av coronapandemin.

Priset på brentolja – som i januari var uppe på nästan 70 dollar per fat – var i onsdags nere under 25 dollar per fat. Det är den lägsta nivån sedan 2003.

– Återhämtningen för oljepriset drivs framförallt på av att USA överväger att intervenera på oljemarknaden genom att fylla på sina strategiska reserver och dra ned på produktionen, säger Margaret Yang, analytiker på analysföretaget CMC Markets.