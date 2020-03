Unikt basketbeslut – Luleå och Borås mästare

Foto: Claudio Bresciani/TT

All elitbasket i Sverige ställs in med omedelbar verkan. Det dramatiska beslutet innebär att serieledarna Borås blir mästare på herrsidan och Luleå på damsidan.

Ishockeyn och handbollen skjuter upp sina slutspel. Basketen väljer en annan väg. All elitverksamhet ställs in omedelbart.

– Vi gick igenom de alternativ som fanns och kom fram till att det här var det enda rätta, säger Mats Carlson.

Osäkerheten om hur länge för coronaviruset kommer att påverka Sverige och idrotten gör att det här dramatiska beslutet måste fattas nu.

Kostar pengar

– Vi är rädda för att det här kommer att ta ganska lång tid och föreningarna måste ha kvar sina trupper sittandes på bänken. Det kostar en massa pengar.

Beslutet är fattat i samförstånd med ligaföreningarna och förbundets styrelse var enig, enligt Carlson.

Beskedet får till följd att Borås därmed koras till svenska mästare på herrsidan och Luleå på damsidan – innan slutspelet har spelats. Det återstår en omgång av basketligan på damsidan och tre på herrsidan.

– Det finns tydliga serieledare på både dam- och herrsidan, säger Carlson.

Även spelet i serierna direkt under de båda högsta basketligorna stoppas omedelbart och förbundet rekommenderar starkt att distrikten som har hand om all tävlingsverksamhet under eliten också ska stoppa allt spel.

"Tydliga serieledare"

Det är ett historiskt beslut för svensk basket, men Carlson försvarar det. Han beskriver situationen som unik för hela samhället.

– Vi tar vårt samhällsansvar här och bidrar till att minska risken för att fler personer infekteras.

Det är ännu oklart hur det blir med kvalspel. I och med att serierna inte har spelats färdigt är det inte klart med upp- och nedflyttning till kommande säsong.

– Det kommer vi att behöva sätta oss ner nu och reda ut. Vi känner att det här varit ett beslut vi måste fatta snabbt. Alla konsekvenser vad gäller lägre serie är vi inte klara med.