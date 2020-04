USA hoppas kunna ta nya tag i maj

Foto: Nam Y. Huh/AP/TT

USA är det land där flest människor avlidit i sviterna av coronaviruset.

Landet kan kanske börja starta upp samhällslivet igen nästa månad, enligt regeringens smittskyddsrådgivare.

USA:s president Donald Trump sade tidigare att han hoppades att samhället skulle kunna börja återgå till det normala på påskdagen, vilket han senare fick backa ifrån.

Trump har beskrivit beslutet att öppna upp samhället igen som det svåraste han kommer att fatta som president, när han väger folkhälsan och smittskyddsexperternas bedömningar mot ekonomiska och politiska aspekter.

I de senaste dagarnas rapportering av smittade och dödsoffer har experterna dock tyckt sig se en kulmen i USA.

– Jag tror att det antagligen kan påbörjas, åtminstone på några sätt, kanske nästa månad, säger Anthony Fauci, chef vid USA:s institut för smittskyddsforskning och också del av Vita husets arbetsgrupp för att bemöta coronaviruset, i en intervju med CNN.

Gradvis tillbakagång

Det kommer dock inte att vara som att tända en lampa, utan det kommer att ske gradvis, i område efter område, understryker Fauci. Han säger sig vara "försiktigt positiv" sett till antalet smittade människor som hamnar på sjukhus dag för dag.

Över 21 600 människor har avlidit i USA efter att ha insjuknat i virussjukdomen covid-19, enligt det amerikanska Johns Hopkins-universitetets sammanställning.

En förutsättning för att kunna låta invånarna gå till jobbet igen är att många fler får genomgå tester, framhåller den amerikanska läkemedelsmyndighetens chef Stephen Hahn i en intervju med tv-kanalen ABC.

– Att ytterligare trappa upp testandet, både diagnostiska och antikroppstester, kommer verkligen vara nödvändigt när vi går bortom maj och in i sommarmånaderna och sedan hösten, säger Hahn.

USA har genomfört fler än 2,6 miljoner coronatester och då har smittan upptäckts hos nästan 550 000 personer.

"Då smittas fler"

När saker och ting öppnas upp igen kommer fler människor bli smittade – så är det bara, säger Anthony Fauci:

– Det kritiska är att i realtid kunna identifiera, isolera och följa spår.

Guvernörerna i delstaterna New York och New Jersey, samt borgmästaren i staden New York, har vädjat om att få större möjligheter att testa.

Flera av de hårdast drabbade delstaterna har infört skarpa karantänsregler för att få kontroll på situationen.

– Vi vill öppna upp igen så snart som möjligt. Kruxet är att vi måste vara smarta när det gäller hur vi gör det, säger New York-guvernören Andrew Cuomo.

Hans motsvarighet i granndelstaten New Jersey, Phil Murphy, säger till CBS att en ekonomisk återhämtning hänger på att vården tillåts återhämta sig. Om saker återgår till det normala för snabbt är han rädd att man "slänger bensin på elden".

President Donald Trumps kommentar om virusläget på påsksöndagen var följande, via Twitter:

"Vi håller på och kommer att vinna kriget mot den Osynliga Fienden!"

Råd hörsammades inte

Anthony Fauci och flera av hans kollegor rekommenderade Trump-regeringen att införa smittskyddsåtgärder redan i februari, rapporterar The New York Times i en genomgång av presidentens förhållningssätt till krisen. Trump, som i det skedet intygade att läget var under kontroll, avfärdade råden.

– Som jag sagt många gånger så tittar vi på det ur ett rent hälsoperspektiv. Vi gör en rekommendation. Ofta följs rekommendationen, ibland följs den inte, säger Fauci, när CNN frågar honom om uppgifterna.

Presidenten svängde några veckor senare, varpå människor i mitten av mars uppmanades hålla avstånd till varandra och stanna hemma i möjligaste mån.

På en fråga om hur stor skillnad det hade gjort om åtgärder vidtagits redan under andra halvan av februari svarar Fauci att det är svårt att se på saken retroaktivt och att många aspekter måste tas in i sådana beslut.

– Jag menar, självklart, om vi hade stängt ned allting alldeles från början så hade det kanske varit lite annorlunda. Men det fanns mycket motstånd mot att stänga ned saker där och då.