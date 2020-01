USA inför sanktioner mot oljebolag

Foto: Pablo Martinez Monsivais/AP/TT

Fyra oljebolag har belagts med amerikanska sanktioner efter anklagelser om att deras transporter tjänat den iranska elitstyrkan Quds, meddelar USA:s finansdepartement.

Sanktionerna kommer tre veckor efter att USA dödat Quds-styrkans befälhavare Qassem Soleimani i en räd i Iraks huvudstad Bagdad.

"Irans oljeindustri är den primära finansieringskällan för den iranska regimens globala terroristverksamhet och möjliggör ett kontinuerligt våld mot landets eget folk", säger finansminister Steven Mnuchin i ett uttalande.

De berörda bolagen är Triliance Petrochemical Co Ltd och Sage Energy HK Limited i Hongkong, Peakview Industry Co Limited i Shanghai, samt Beneathco DMCC i Dubai.

Enligt USA har de exporterat iranska oljeprodukter för hundratals miljoner dollar och därigenom hjälpt till att finansiera Quds-styrkan.