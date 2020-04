USA oroat över sjunkande oljepriser

Foto: Charlie Riedel/AP/TT

Ryssland och Saudiarabiens konflikt på oljemarknaden har fått Donald Trump att surna till och efterlysa en lösning så att oljepriset kan öka.

Priset på råolja har rasat kraftigt den senaste månaden, och var på onsdagen enligt nyhetsbyrån AFP på lägsta nivån på 18 år.

Bakgrunden är naturligtvis den rådande coronapandemin, men också en konflikt mellan Ryssland och Saudiarabien om produktionskvoter.

– Det är väldigt dåligt för Ryssland, det är väldigt dåligt för Saudiarabien. Jag tror att de måste komma överens och få till ett avtal, sade USA:s president Donald Trump på en presskonferens på onsdagen där han spådde att ett avtal kan se dagens ljus inom några dagar.

På samma pressmöte sade Trumps rådgivare Robert O'Brien att USA ska "arbeta med de världsledande oljeproducenterna för att ta sig an flyktigheten på den internationella oljemarknaden". Vita huset är bland annat irriterat över att inte minst Saudiarabien fortsätter att pumpa ut olja i stora mängder – tolv miljoner fat om dagen – trots att efterfrågan sjunkit.

Enligt saudiska uppgifter ska statliga oljebolaget Aramco ha bett sina underleverantörer att se till att landet kan producera ännu mer, 13 miljoner fat dagligen, från den 1 april.

För att hjälpa de amerikanska oljeföretagen ska Trump på fredagen träffa företagschefer inom branschen där lämpliga hjälpåtgärder ska diskuteras. Förutom lägre priser har efterfrågan på olja sjunkit under coronapandemin, främst på grund av att allt fler bilar står stilla i USA. Enligt analysföretaget Rystad Energy kommer efterfrågan på råolja i USA sjunka med 23 procent i jämförelse med samma månad i fjol. Den förväntade volymen det handlar om för april är 77,6 miljoner fat per dag.

– Vi vill inte förlora våra fantastiska oljebolag, sade han.

Efter Trumps kommentarer steg priset på råolja med nära 5 procent under torsdagens tidiga handel och låg under morgonen runt närmare 26 dollar per fat brent-olja.