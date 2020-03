Våg av ärenden till krisfacken

Foto: Sören Andersson/TT

Deltidare, visstidare och inringda på extratimmar – de som nu blir arbetslösa är de som har de otryggaste anställningarna.

Trycket på facken har ökat explosionsartat. Men många som ringer uppfyller inte ens kraven på att gå med i a-kassan.

Malin Ackholt, ordförande i Hotell- och restaurangfacket, berättar att många som inte varit medlemmar tidigare nu går med i facket.

– De är oroliga och rädda om sin egen ekonomi och sina rättigheter.

Hon berättar att många jobbar deltid och på korta kontrakt i restaurangbranschen, och nu helt saknar trygghet. Men när de går med i facket nu får de hjälp på en gång, trots att det i vanliga fall krävs en viss tids karens.

– Många är inte heller med i a-kassan, de har inte uppfyllt kraven för att gå med, säger Malin Ackholt.

Tomma butiker

Det är inte bara krogbranschen som drabbas hårt av virusspridningen. Detaljhandeln ligger lite efter krogarna, men drabbas stenhårt, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund.

– Större delen av branschen har stängt. Jag hörde en som hade en dagskassa på 48 kronor. Det går ju inte ihop.

Nu kontaktar många handelsanställda också Handelsanställdas förbund och vill gå med. Även de får hjälp på en gång som läget är nu.

Men trycket är riktigt hårt på facklig hjälp. Bara under veckan som gick har förbundet fått in runt 2 000 förhandlingsärenden, berättar Susanna Gideonsson. Vanligtvis brukar det vara runt 700 under en hel månad. Det stora flertalet handlar om korttidspermitteringar, men också om öppettider, uppsägningar och nedläggningar.

Jagar extratimmar

Inom både handel och krogbranschen är det vanligt att anställda jagar extratimmar.

– Detaljhandeln har över 30 procent visstidsanställda. De får gå på dagen, och många har inte haft någon möjlighet att ansluta sig till a-kassan eftersom de inte arbetat de 80 timmar i månaden som krävs.

Både Susanna Gideonsson och Malin Ackholt efterlyser regler som underlättar för dem som nu blir arbetslösa att få a-kassa.

– Man måste titta på a-kassan, på grundbeloppet och på regelverket, säger Malin Ackholt.