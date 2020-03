Virusbilen kommer hem och tar provet

Foto: Anders Wiklund/TT

Stockholmare och göteborgare, stanna hemma om du tror att du är virussmittad. Nu kommer en särskild virusbil hem och tar provet så du slipper ge dig i väg till sjukhuset.

I Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen finns nu särskilda bilar som kör runt till människor som misstänks vara smittade och tar coronavirusprov. Bara under söndagen var två bilar ute och samlade in runt 40 prover i Stockholm, och under måndagen rullade fyra bilar där med målet att samla in minst lika många.

Varje bil i Stockholm är bemannad med två personer, som iförd skyddsutrustning petar med en liten pinne i näsan på den som misstänks vara smittad.

– Vi gör upp om att komma och ringer då vi är på väg, säger Kristofer Vikström, som för sin egen del tyckte att det var självklart att ställa upp och bemanna provtagningsbilarna i Stockholm.

Inte orolig

Han har en bakgrund som infektionssjuksköterska under många år och jobbar nu på ambulanssjukvården. Där är han bland annat hygienansvarig. Kristofer Vikström är inte ett dugg orolig för egen del, trots att han ska hem till potentiella smittohärdar.

– Vi är väl förberedda. Skyddsutrustningen är den som Folkhälsomyndigheten bedömt vara tillräcklig, säger han och visar på sitt långärmade plastförkläde, andningsskyddet, visiret, mössan och handskarna.

Nöjda politiker

Både sjukvårdsminister Lena Hallengren (S) och finansregionrådet Irene Svenonius (M) var med då provtagningsbilen förevisades. Båda var mycket nöjda med att bilarna inrättats i Stockholm – det spar både tid och skyddsutrustning och minskar risken för spridning på sjukhus, anser de.

– Det handlar om att vara förberedd och ha beredskap, samtidigt kan man inte veta hur ett okänt virus exakt ska hanteras, säger Lena Hallengren, och förklarar igen att hon tycker att den svenska beredskapen mot sjukdomen är god.

Idén till provtagningsbilarna kommer från Storbritannien.

– Det här är väldigt bra, att smittskyddet både läste om det och tog hem det hit. Det betyder oerhört mycket för patienter att slippa åka in, och det kan spara vårdplatser, säger Irene Svenonius.