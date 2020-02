Virusoro driver guldpriset mot toppnivåer

Foto:

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

En orolig värld hissar priset på guld. Är det möjligen dags att sälja dyrgriparna i byrålådan?

Eller är guldet rentav en bra försäkring mot framtida kriser?

Guldpriserna har rakat i höjden rejält sedan augusti i fjol. Toppnivåerna från efterdyningarna av finanskrisen är dock ännu inte uppnådda, 2011 låg guldpriset på 1 900 dollar per uns guld. Nu är det uppe i omkring 1 600 dollar per uns, eller 490 000 kronor per kilo.

– Guld är en bra mätare på hur det ser ut i omvärlden. Penningpolitiken, det vill säga hur villiga centralbankerna är att trycka pengar, och den geopolitiska oron är typiska faktorer som påverkar guldpriset, säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Nordea.

Hösten var skakig, och 2020 har inte börjat särskilt bra, i alla fall inte för finansmarknadens trygghetssökande aktörer. Nu är Mellanöstern oroligt, och dessutom ser det nya coronaviruset ut att sprida sig över världen.

– Dessa två faktorer driver upp guldpriset. Guld är en säker tillgång i orostider. Stora centralbanker har köpt på sig väldigt mycket guld de senaste åren.

Gammaldags

Fast nog känns guld som investering en smula gammaldags.

– Ja, men det är just det som guld är. Man har handlat med guld under lång tid, och det finns prisstatistik tillbaka till 1800-talet. Guld har ansetts vara en värdefull och trygg tillgång, det är där det ligger.

Ändå, att handla med fysiskt guld är både dyrt och krångligt. Guldet måste smältas till guldtackor, och lagras säkert. Ändå har många länder kvar sina guldreserver, och ökar till och med på dem nu, förklarar han.

Men frågan är om den som har gammalt guld hemma som inte används ska passa på att sälja nu, när priserna stigit så.

– Jag kan inte ge något generellt råd om vad man ska göra. Det beror på hur ens egen risknivå ser ut.

Han vill inte heller sia om vart guldpriserna tar vägen framöver.

– Det är inte direkt det enklaste att förutspå guldpriser. För att kunna göra det bör man vara väldigt träffsäker både på hur både penningpolitiken och hur det geopolitiska läget utvecklas, säger Christian Kopfer.

Marlene Söder, marknadschef på Kaplans auktioner, som handlar med bland annat guld, kan inte heller ge något generellt råd.

– Men om man har saker som man inte använder, eller trasiga saker, så kan man ju göra sig av med dem, säger hon.

Kolla runt

Fast den som tänker sälja sina smycken gör klokt i att se sig om bland guldköparna. Priserna kan skilja, och ofta skyltas bara med det bästa priset som inte avser alla guldhalter, understryker hon.

Dessutom bör den som har smycken med ädelstenar se till att få dem värderade.

– Det kan vara svårt att avgöra hur mycket guldet i ett smycke väger.

Själva stenarna, och arbetet eller designen, kan också ha ett värde, förklarar hon. Att då bara få dem värderade utifrån vikten på själva guldet, exempelvis genom att skicka iväg smycket kan vara att kasta pengar i sjön.

Hon berättar att de har märkt av en ökning av smyckesförsäljningar under hösten.

Förra gången som guldpriset var högt förekom fall av bedrägerier, då folk blev lurade.

– Jag tycker att man ska välja en aktör där man kan se på då guldet vägs, eller väga det själv i förväg. Kolla också priserna, ofta skyltas det med det högsta priset.

Guldets renhet beskrivs i olika karat, där 24 är högst. Men smycken är sällan gjorda av rent guld, då blir föremålet för mjukt.

– Guldet måste blandas ut. 18 karat är vanligt i smycken.

Hon vill också varna för att det kan finnas extra kostnader som tillkommer vid försäljningen.

– Kolla så att det inte finns några dolda avgifter, säger Marlene Söder.