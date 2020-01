Whitesnake åter till Sverige

Foto: Claudio Bresciani / TT

Det klassiska hårdrocksbandet Whitesnake kommer till Sverige för två konserter i vår, meddelar Live Nation.

Den 8 maj spelar de på Hovet i Stockholm och den 12 maj blir det Göteborgs tur när bandet intar Partille arena.

På repertoaren finns såväl gamla hits som "Here I go again" som nya låtar från deras 13:e album "Flesh & blood", som kom förra året.

Whitesnake bildades av sångaren David Coverdale 1977 efter att ha lämnat ett annat legendariskt rockband, Deep Purple. Senaste Sverigebesöket var i somras med en spelning på Furuviksparken.

Biljetterna släpps på fredag.