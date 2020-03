Woody Allens bok släpps trots anklagelserna

Foto: Luca Bruno

Filmregissören Woody Allen har till sist hittat ett förlag som vill publicera hans memoarer, "Apropos of Nothing", skriver the Wrap.

Det är Grand Central Publishing som kommer att ge ut boken, som släpps den 7 april i år.

Förlaget utlovar en omfattande biografi kring regissörens privata såväl som yrkesmässiga liv.

"Boken beskriver hans arbete inom film, teater, tv, nattklubbar och tryckt konst. Allen skriver också om hans relationer med familjen, vänner och hans livs kärlekar", skriver de enligt sajten.

Memoarerna har varit färdigskrivna sedan länge. I maj förra året hade regissörens alster ratats av fyra större förlag i USA, på grund av att han anklagats för att ha utsatt sin adoptivdotter Dylan Farrow för sexuella övergrepp när hon var sju år gammal. Samtidigt valde Amazon att inte visa hans film, "A rainy day in New York".

Allen har genomgående förnekat övergreppen.