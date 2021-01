Covid-19: Östra Göinge har näst lägst smittspridning i Skåne

Antalet som insjuknat i covid-19 under förra veckan minskade ytterligare i Östra Göinge. 33 testade positivt och antalet nya fall per 100 000 dalade med 100 steg, till 219.

Just nu verkar smittan i Östra Göinge vara på väg nedåt. Antalet smittade som redovisas för vecka tre är nere på en nivå som är jämförbar med läget tidigt i höstas. Minskningen mellan vecka två och tre ligger på 15 färre smittade personer och per 100 000 tar Östra Göinge ett rejält kliv. 219 nya fall per 100 000 är näst lägst i Skåne, efter Hörby med 211.