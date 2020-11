Första advent i kyrkan webbsänds

Hur gör man om man vill få julstämning i kyrkan, när det är första advent? Jo, man ser till att vara en av de åtta som tillåts komma in, nu i coronatider. Eller så följer man en av gudstjänsterna via Facebook (länk till Facebook-sidan finns via www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas).