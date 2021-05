Har släppt lös 125 kilo gös

125 kilo gös har släppts i Helgeå under de senaste dagarna. Bakom släppet står Knislinge fiskevårdsförening som verkar mellan Emsfors kraftstation och Torsebro. För att få fiska måste man ha löst fiskekort vilket man numera kan göra via iFiske på ifiske.se alternativt via appen iFiske.