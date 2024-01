1) Ett ”vanligt” barn kanske säljer Majblommor för 1 000 kronor. Den då elvaårige Glimåkrakillen Murhaf Hamid blev ett Internetfenomen våren 2023 och sålde för fem miljoner. Artikeln från i maj om att Skatteverket inte visste hur man skulle betala ut tusentals kronor till en asylsökande elvaåring blev årets överlägset mest lästa artikel . På sommaren sattes dock omkring en halv miljon kronor in på hans bankkonto.

2) Klar ”tvåa” blev en kort artikel om en kvinna från Broby som inte betalat för besök på akuten, varken på plats eller via faktura . Region Skåne ville därför ha närmare 3 000 kronor, i stället för 400. Tingsrätten avgjorde saken; det slutade med 1 480 kronor.

7) En pizzeria i Glimåkra skakades av ett dåd i februari. Strax före stängningsdags kom tre män kom in och beställde en familjepizza. Under tiden pizzabagaren höll på med den sprang de iväg och kastade in ett bildäck indränkt i bensin. Sedan small det.