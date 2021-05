Patric i samtal med Victoria och Daniel

Kommunstyrelsens ordförande i utvalda kommuner får under pandemin chansen att ha ett digitalt videomöte med kronprinsessparet. Under måndagen hade turen kommit till Patric Åberg (M). Enligt kommunen handlade samtalet till stora delar om hur förhållandevis väl Östra Göinge klarat sig under pandemin, samt med elever på plats i högstadiet och få konkurser under 2020. Även arbetslöshet, bredbandsutbyggnad samt ”nya” väg 19 hann trion med att avhandla.