Plan för att minska nedskräpning på gång

Det ska Östra Göinge kommun nu ta reda på, som tar hjälp av kommunens serviceteam för att utföra uppdraget. Under juni—augusti ska teamet på utvalda platser i kommunen (exempelvis lekplatser och andra platser där många rör sig) plocka, sortera och väga det skräp som samlas in. Skräpplockningen kommer göras en gång varannan vecka under den här perioden. Efter det ska en åtgärdsplan tas fram för att minska nedskräpningen, berättar Östra Göinge kommun på sin webbplats.