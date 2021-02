Smittspridningen har mer än dubblerats – på en vecka

Det innebär också att antalet nya smittade per 100 000 ökar igen. Från 126 till 273 fall, vilket är en rejäl ökning. I Osby har smittan i princip stått still eller rättare sagt ökat med en person från 15 till 16 per vecka och det motsvarar totalt 121 nya fall per 100 000.