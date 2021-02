Utomhusaktiviteter dominerar sportlovet

Årets sportlovsfirare uppmuntras att vara fysiskt aktiva under lovet. Programmet präglas dock av corona-tänk med mycket utomhusaktiviteter både inom konst och övrigt.

Trollstigen invigdes under fjolåret, efter en idé av Linda Marin.

Sportlovet i Östra Göinge inleds på måndag med Stora konstutmaningen i Wanås skulpturpark. Arrangemanget sker tillsammans med ledstjärnorna på Västerskolan. Under förmiddagen utforskar man parken i olika grupper, den som vill vara med måste vara född 2002 eller senare och föranmäla till kommunens fritidsansvariga Therese Svensson Collin.

För dem som vill utforska skulpturparken på egen hand så går det också bra under övriga dagar. De som är under 18 år går in gratis.