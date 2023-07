Han har brottats med demoner. Kanske har han vunnit, det verkar så. För Peter Jöback sjunger om respekt och försoning. Respekt för individen, att få vara den han är – försoning med sin nu döde far.

Efter "Sen kväll med Luuk" vet alla vad det handlar om i "Ingen skyldighet": "Kan du gissa min hemlighet, det kanske du kan. Vem jag egentligen är, är det så intressant?" Jöback markerar. Han har sagt allt han vill säga. Ryktena stämde, han är homosexuell. So what? Veckopressen gör sig inget besvär.

"Det här är platsen" blir alltså i första rummet ett personligt album – men Jöback har fått hjälp att hitta sitt uttryck. Av Mauro Scocco – ett par av hans sånger ("Ingen skyldighet", "Mellan en far och en son") fångar in stämningsläget. Av Niclas Frisk och Anders Mattsson som friskar upp med poppiga melodislingor och behagliga soulnumret "Du behöver ingen hjälp". Av Tomas Andersson Wij som satt svensk text till Peter Gabriels "Don't give up" ("Jag bär dig") där Jöback träffar så rätt tillsammans med Sara Isaksson.