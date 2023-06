Åberg hyfsat med i PGA-tävling

Åberg gick första rundan på 67 slag, tre under, med en eagle, tre birdies och två bogeys, vilket räckte till en delad 28:e-plats.

Amerikanen Denny McCarthy stoltserar i ensam ledning på tio under par. Nordirländaren Rory McIllroy stod för en relativt svag runda, med ett undantag: ett hole in one på åttonde hålet – hans första i PGA-sammanhang.