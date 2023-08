Bajen spräckte ”Mjällbynollan” – tog tung bortaseger

Lagkapten Nahir Besara skrev in sig i målprotokollet.

Lagkapten Nahir Besara skrev in sig i målprotokollet. Foto: Patric Söderström/TT

Men efter nämnda paus lossnade det – ordentligt, dessutom. Jusef Erabi nickade in gästernas ledningsmål. Bara några minuter senare, i den 55:e minuten, tog just Besara tillvara på slarv i Mjällbys försvar och rullade iskallt in Hammarbys 2–0-mål bakom Mjällbys målvakt Noel Törnqvist.