Fem saker du behöver veta om nya mästarklubben

Vegas debuterade i NHL 2017–2018. Det innebär att endast Seattle Kraken, som gjorde entré 2021–2022, har färre år på nacken i ligan. Stanley Cup-segern är klubbens första och betyder att även ökenstaden Las Vegas nu kan stoltsera med en mästartitel i NHL. Redan under debutsäsongen var Vegas framme i final men föll den gången mot Washington med 1–4 i matcher.

27-årige Adin Hill stod bara 27 matcher i grundserien och hade i perioder varit tredje- och fjärdeval mellan stolparna i Vegas under säsongen. I slutspelet fick kanadensaren speltid på grund av skador, och till många experters förvåning svarade han med att storspela match efter match. Med flera fina räddningar och en räddningsprocent på hela 93,2 blev Hill onekligen en av Vegas stora guldhjältar.

William Karlsson, den 30-årige centern, kom i grundserien inte upp i samma målproduktion som under sensationssäsongen 2017–2018 då han slog igenom på allvar med 43 mål på 82 matcher. Men i slutspelet var svensken betydligt mer framgångsrik. Med 11 mål på 22 matcher placerade sig Vegasstjärnan på en femteplats över svenskar som gjort flest mål under ett och samma slutspel, och hans fina facit var i allra högsta grad bidragande till Vegas triumf. Dessutom sköt han sig förbi stjärnor som Victor Hedman, Peter Forsberg och Mika Zibanejad som alla nått upp till tio mål under ett och samma slutspel.