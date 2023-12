IF Kristianstad fixade en poäng mot HK S-hof

HK S-hof ledde med 23-18 efter första halvlek hemma mot IF Kristianstad i division 1 södra herr i handboll. I andra halvlek jobbade sig IF Kristianstad in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 37-37.