Kanträven Lasse Svan out. Linjeråttan Magnus Saugstrup på två utvisningar och en hyfsat mänsklig Mikkel Räv. Ett djuriskt bra läge för Sverige att spela hem VM-guld, bragdguld, Jerringpris…ja, you name it. Tyvärr hade vårt grannland en hungrig varelse kvar i buren. Danmarks egen Nicke Nyfiken. Han norpade allt som kom i hans väg. Därför blev det ”bara” blågult silver.