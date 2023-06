Mardrömsstart i andra halvlek sänkte Vittsjö: ”Inte godkänt”

Vittsjö GIK förlorade med 0–2 mot topplaget Hammarby IF och därmed lär Vittsjö hamna i ingenmansland resten av säsongen. Matchen avgjordes tio sekunder in på den andra halvleken när Bajens japanska lån, Maika Hamano, stötte in 2–0.