Patric Nilsson: ”Nosaby föll ihop som ett korthus”

Jag har kallat Nosaby IF för främlingslegion, luftslott och fuskbygge. Nu kan vi lägga till korthus. Nosaby IF hade ledningen med 1–0 fram till slutminuterna i ödesmötet med Österlen men på fyra (!) minuter släpper hemmalaget in två mål och faller ihop som ett korthus. En förlust som innebär att Nosaby IF nu är på kvalplats till division 3 när det återstår fyra omgångar att spela.