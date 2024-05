Nosaby IF har sedan i vintras unge målvakten Hugo Fagerberg på lån från Mjällby AIF.

– Jag är jäkligt nöjd med samarbetet, men jag räknar inte med dem den närmaste tiden. Det är bara bonus i så fall. Men över tid räknar jag med dem och det kommer ett fönster också i sommar där jag tror att Mjällby kommer att förstärka. Då kan de unga pojkarna spela mer hos oss och få mer erfarenhet av seniorspel, säger Per Harrysson.

Per Harrysson.

Både Filip Åkesson Linderoth och Tim Malmström är fostrade i Wä IF och ingick båda i Mjällbys lite sargade matchtrupp mot Kalmar i måndags.

Filip Åkesson Linderoth debuterade i allsvenskan redan förra våren när han hoppade in i hemmamatchen mot Sirius. I torsdags blev det ett nytt allsvenskt inhopp mot Västerås.

– Filip är en hårt arbetande ”åtta”, ”tia” med fart och fläkt och Tim är en lång och reslig spelare med sina styrkor i defensiven, säger Per Harrysson.

– För oss i Nosaby är samarbetet positivt. Dels får vi in ytterligare kraft till vår något tunna trupp, dels stärker vi vårt redan idag fina samarbete med Mjällby. Det ligger i linje med vår tanke om att unga Maifare ska ha Nosaby IF som en naturlig utvecklingsplats. Detta tror vi kommer att skapa utvecklingsmöjligheter även för Nosaby IF över tid.