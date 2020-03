Nosaby värvar skyttekung: ”En av de absolut bästa”

Fakta

Ålder: 28 år.

Bor: Hanaskog.

Position: Forward.

Moderklubb: Glimåkra IF.

Övriga klubbar: IFK Hässleholm (2009-10), Glimåkra IF (2011), VMA IK (2012), Hässleholms IF (2013-14), Mjällby AIF (2015-16), Hässleholms IF (2017-19), Nosaby (2020-).