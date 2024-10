Veckans elva #22

Fakta

Elvorna 2024

#1: Gabriel Cehlin Svensson, Wisseltofta IF – Eddie Hoang, Trepca FC Hässleholm, Julius Modén, Önnestad BoIF, Emil Persson, Wisseltofta IF – Carl-Hendric Braun, Balsby SK, Jimmie Ljunggren, Hanaskogs IS, Andreas Lind, Hanaskogs IS, Neo Jakobsson, Önnestad BoIF – Dennis Dahlberg, Balsby SK, Rasmus Franzén, Vinslövs IF, Felix Ewerlöf, Vinslövs IF.

#2: Noah Persson, Sibbhults IF – Viggo Bengtsson, Broby IF, Liridon Ahmeti, Glimåkra IF, Albert Olsson, Vittskövle IF – Gamal Al-Haqli, Ifö Bromölla IF, Albin Ekström, IFK Osby, Malte Svensson, Näsums IF, Noah Lindecrantz, Sibbhults IF – Joel Ottosson, Ifö Bromölla IF, Adam Idström, IFK Osby, Dennis Berg, Sibbhults IF.

#3: Charlie Idoffson, Wä IF – Colin Kroon, IFK Osby, Calle Nilsson, Hanaskogs IS, Liam Frick, IFK Osby – Bernhard Svanström, Åhus HBK, Kevin Palm, Ovesholms IF, Sebastian Åkerman, Tosteberga/Nymölla IF, Emil Hansen, Bjärnums GoIF, Zack Riutta Chmiel, Näsums IF – Joel Wedenell, Glimåkra IF, Ardit Stagova, IFK Knislinge.

#4: Noah Persson, Sibbhults IF – Felix Wedenell, Glimåkra IF, Hampus Rydh, Glimåkra IF, Jimmie Isaksson, IFK Knislinge –Tim Berg, Sibbhults IF, Calle Nilsson, Hanaskogs IS, Emil Persson, Wisseltofta IF – Kevin Simu, Wisseltofta IF, Linus Hurtig, Ovesholms IF, Melvin Franzén, Hanaskogs IS – Alexander Nilsson, Ovesholms IF.

#5: Ismet Jusupovic, Tosteberga/Nymölla IF – Agnar Bragi Magnússon, Fjälkinge IF, Mattias Häggström, Tosteberga/Nymölla IF, Fida Haidari, Trepca FC Hässleholm – Simon Svensson, Åhus HBK, Samuel Hansson, Hästveda IF – Abdullah Ataya, Vilan BoIS, Måns Persson, Everöds IF, Jesper Eriksson, Wisseltofta IF – Erjon Rama, Trepca FC Hässleholm, Albin Karlsson, Hanaskogs IS.

#6: Elias Törnkvist, Degeberga GoIF – Viktor Ahlgren, Hanaskogs IS, Calle Nilsson, Hanaskogs IS, Gamal Al-Haqli, Ifö Bromölla IF – Lukas Hansson, Broby IF, Drilon Kurti, Trepca FC Hässleholm – Samuel Hansson, Hästveda IF, Rahel Omed Nader, Trepca FC Hässleholm, Noah Lindecrantz, Sibbhults IF – Karl Persson, Sibbhults IF, Elias Hallin, Åhus HBK.

#7: Alexander Holgersson, Trepca FC Hässleholm – Eddie Hoang, Trepca FC Hässleholm, Viktor Ahlgren, Hanaskogs IS, Sebastian Carrblad, Åhus HBK, Gamal Al-Haqli, Ifö Bromölla IF – Rasmus Nilsson, Fjälkinge IF – Omar Zarini, Huaröds IF, Rahel Omed Nader, Trepca FC Hässleholm, William Berglund, Åsums BK – Dennis Ekenberg, IK Kamp, Fahrudin Dusinovic, Kiaby IF.

#8: Noah Vesterlund, Hästveda IF – Gamal Al-Haqli, Ifö Bromölla IF, David Stridsman, Hanaskogs IS, André Stjärnstrand, Ifö Bromölla IF – Simon Svensson, Åhus HBK, Ludvig Lindmark, IFK Osby – Mohammed Kweder, Glimåkra IF, Henrik Rydberg, Fjälkinge IF, Elias Berg, Åhus IF – Erjon Rama, Trepca FC Hässleholm, Edonis Krasniqi, Hjärsås/Värestorps IF.

#9: Felix Malm, Hanaskogs IS – Oscar Nilsson, Farstorps GoIF, Belmin Zgalj, Ifö Bromölla IF, Robin Cederberg, Ifö Bromölla IF – Mohammad Motlak, Trepca FC Hässleholm, Ludvig Lindmark, IFK Osby – Elias Nilsson, Everöds IF, Sadik Halitaj, Huaröds IF, Liam Frick, IFK Osby – Erjon Rama, Trepca FC Hässleholm, Edonis Krasniqi, Hjärsås/Värestorps IF.

#10: Felix Malm, Hanaskogs IS – Mohammed Kweder, Glimåkra IF, Benjamin Blomstrand Persson, IFK Osby, Tim Lahi, Vinslövs IF – Albin Nilsson, Hästveda IF, David Winnberg, Ovesholms IF – David Lindgren, Kiaby IF, Albin Ekström, IFK Osby, Blerdi Behrami, Huaröds IF – Fabian Sandgren, Åhus HBK, Mattias Thurban, Tollarps IF.

#11: Maximilian Krämer, Tollarps IF – Roni Hajdari, Glimåkra IF, Robin Cederberg, Ifö Bromölla IF, Albert Månzon, Wä IF – Kim Thörnberg, Näsums IF, Viktor Pettersson, Ifö Bromölla IF – Filip Nilsson, Wä IF, Albert Olsson, Vittskövle IF, Fabian Sandgren, Åhus HBK, Fatri Rexhepi, Trepca FC Hässleholm – Edonis Krasniqi, Hjärsås/Värestorps IF.

#12: Gabriel Gagzis, Bjärnums GoIF – Melvin Hoff, Sibbhults IF, Marcus Johansson, Sibbhults IF, Daniel Bengtsson, Hanaskogs IS, Liam Frick, IFK Osby – Elias Hallin, Åhus HBK, Christian Hansen, Glimåkra IF, Oscar Hall, Hanaskogs IS, Martin Johnsson, Åhus HBK – Emil Svensson, Bjärnums GoIF, Simon Nilsson, Hästveda IF.

#13: Oscar Lavesson, Näsums IF – Lukas Persson, Hästveda IF, Sebastian Carrblad, Åhus HBK, Alve Bolin, Broby IF – Jack Riutta Chmiel, Tosteberga/Nymölla IF, Mohammad Motlak, Trepca FC Hässleholm, Simon Svensson, Åhus HBK – Firas Soubhi Heeder, Huaröds IF, Rahel Omed Nader, Trepca FC Hässleholm, Morgan Hurtig, IFK Knislinge – Nexhat Halili, Hjärsås/Värestorps IF.

#14: Anton Nyström, Ovesholms IF – Robin Winnberg, Ovesholms IF, David Lundqvist, Balsby SK, Danny Hurtig, Tollarps IF, Robin Cederberg, Ifö Bromölla IF – Albert Olsson, Vittskövle IF – Filip Darlin, Wisseltofta IF, Mohammed Hamdan, Ifö Bromölla IF – Jacob Yngvesson, Åhus IF, Dennis Dahlberg, Balsby SK, Austin Ansu, Bjärnums GoIF.

#15: Tobias Carlsson, Vittskövle IF – Abdullah Shawish, Hästveda IF, Calle Nilsson, Hanaskogs IS, Jonathan Nilsson, Hanaskogs IS – Eric Fredriksson, IFK Knislinge, Bernhard Svanström, Åhus HBK, Alexander Saistam, IFK Osby, Ludvig Svenesson, Wä IF – Adrian Pop, Farstorps GoIF, Erjon Rama, Trepca FC Hässleholm, Ardit Stagova, IFK Knislinge.

#16: Charlie Idoffson, Wä IF – Dan Thorsson, Vittskövle IF, Benjamin Blomstrand Persson, IFK Osby, David Stridsman, Hanaskogs IS, Erik Svenstam, Ovesholms IF – Jimmy Rossander, Glimåkra IF, Liridon Ahmeti, Glimåkra IF – Jens Karlsson, Tosteberga/Nymölla IF – Sadik Halitaj, Huaröds IF, Kalle Götesson, Ifö Bromölla IF, Ilir Shala, Trepca FC Hässleholm.

#17: Gabriel Lindberg, Ifö Bromölla IF – Jon Nilsson, Hästveda IF, Belmin Zgalj, Ifö Bromölla IF, Lukas Persson, Vanneberga FF – Noah Lindecrantz, Sibbhults IF – Martin Johnsson, Åhus HBK, Mohammed Hamdan, Ifö Bromölla IF, Sebastian Hultén, Vanneberga FF, Victor Vågemyr, IFK Knislinge – Albin Ekström, IFK Osby, Ardit Stagova, IFK Knislinge.

#18: Khattab Al-Sabaawi, Glimåkra IF – Felix Ewerlöf, Vinslövs IF, Filip Klarinsson, Trepca FC Hässleholm, Elias Lindbom, IFK Knislinge – Christian Hansen, Glimåkra IF, Melvin Franzén, Hanaskogs IS, Ludvig Persson, Degeberga GoIF, Robin Holmquist, Hanaskogs IS, Maximilian Lindahl Isaksson, IFK Knislinge – Fredrik Borggren, Sösdala IF, Erjon Rama, Trepca FC Hässleholm.

#19: Tobias Carlsson, Vittskövle IF – Theo Svensson, Winnö IF, Hugo Persson, Wisseltofta IF, Daniel Petersson, Wisseltofta IF, Robin Cederberg, Ifö Bromölla IF, Liam Frick, IFK Osby – Michael Böttcher Andersen, Vinslövs IF – Edonis Krasniqi, Hjärsås/Värestorps IF, Kevin Zenthio, Bjärnums GoIF – Kalle Götesson, Ifö Bromölla IF – Milton Ericsson, Winnö IF.

#20: Felix Malm, Hanaskogs IS – Alfons Kristiansson, Tollarps IF, Torbjörn Jönsson, Ovesholms IF, Calle Nilsson, Hanaskogs IS, Viktor Ahlgren, Hanaskogs IS – Fabian Pettersson, Vittskövle IF, Kevin Palm, Ovesholms IF, Khaled Diab, Vittskövle IF, Max Sandberg, IFK Osby – Malte Bolin, Broby IF, Sadik Halitaj, Huaröds IF.

#21: Alexander Holgersson, Trepca FC Hässleholm – Armend Ibrahimi, Huaröds IF, Benjamin Blomstrand Persson, IFK Osby, Melvin Hoff, Sibbhults IF – Ludvig Lindmark, IFK Osby, Wilmer Svensson, Sibbhults IF – Daniel ”Banne” Nilsson, Tollarps IF, Edin Alic, Åhus HBK, Erik Brandin, Tollarps IF – Joel Wedenell, Glimåkra IF, Kalle Götesson, Ifö Bromölla IF.