Svårstoppade Wä IF fortsätter vinna – 4-0 mot Åhus IF

Det blev 4-0 (2-0) borta mot Åhus IF på onsdagen och därmed också den femte raka segern i division 5 Skåne östra herr i fotboll för Wä IF. Det innebär också att Åhus IF åkte på fjärde raka förlusten.