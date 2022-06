Tollarp föll stort i toppmötet

Tollarps IF ställdes under torsdagen mot seriesuveränen, Hörby FF, på bortaplan. Men någon skräll var det aldrig tal om. Hörby sprang iväg under den andra halvleken och leddes som mest med 5–0 innan gästernas Ardit Stagova putsade siffrorna.