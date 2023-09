Ungdomar går och lägger sig allt senare

I studien från Karlstads universitet jämförs sovvanorna hos 11-, 13- och 15-åringar under perioden 1985-2013. Resultaten visar att fler lägger sig sent i alla åldersgrupper, efter klockan 23 på vardagskvällar. Bland 15-åringarna är ökningen drastisk: 1985 gick drygt en av tio och lade sig efter klockan 23 på vardagar, 2013 var det nära sex av tio, rapporterar Nyheterna P4 Värmland.

En bakomliggande orsak tros vara den ökande tillgången till medier. För den som vill finns nöjen och socialt umgänge att tillgå dygnet runt via datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Samtidigt vet inte föräldrarna vad som sker inne på ungdomarnas rum.

Hon kommer att följa upp studien, som väntar på att bli publicerad, med att undersöka kopplingen mellan ungdomars sömnvanor och psykisk ohälsa. En 15-åring bör sova mellan 8-10 timmar per natt men bland 15 åringarna är det 15 procent som sover riskabelt lite, under sju timmar per natt.