Borgen är en fantastisk tillgång som måste bevaras

Under dessa dagar hann jag med att bo skönt på Stora Hotellet, fika på Börjes, en smarrig toscabakelse. Jag åt en god bakad potatis till lunch på Linneas Konditori, utsökt lax till middag på Borgen. I bokhandeln köpte jag fina vykort. All heder till bokhandeln som fortfarande har vykort från orten och inte bara generella kort av typen Greetings from Sweden. Man kan till och med köpa ett vykort på bokhandeln i bokhandeln. Bara en så’n sak! Och jag inhandlade en hårklämma på Ica. Anledningen? En dålig hårdag.