Bussarna måste gå via Täppetleden

”Den nya busslinjen måste, enligt mig, gå via Täppetleden och framför allt tillbaka samma väg”, skriver Max Svensson.

Den nya busslinjen måste, enligt mig, gå via Täppetleden och framför allt tillbaka samma väg. Detta för att boende gäster på ÅhusStrandsområdet* ska ha kvar sin ”rörelsefrihet”.

De som ska ner för att handla i någon av butikerna måste ju ta sig hem med alla kassar utan att behöva åka via Kristianstad.

Mitt namnförslag är Åhusstrand. Det talar om att: det ligger i Åhus (med dess starka varumärke som stärks för varje år) och att det ligger vid stranden, med boendeanläggningar som First Camp, Åhus Brygga, Åhus Resort samt Åhus Seaside. Kantarellbadet, Ottos glassbar, Up Zone, Åhus Beach Padel, Arrangemangsarenan, de olika restaurangerna samt kommande Pop Up verksamheter.