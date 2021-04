CO2-reducering kan ge mer pengar till fotboll

Under våren har Malungs IF bytt belysningssystem i Skinnarvallens fotbollshall. Förutom att belysningsmiljön nu är perfekt anpassad för fotboll har energianvändning och kostnader minskat med nästan 90 procent. Samtidigt minskades miljöbelastningen med cirka 900 kilo CO2 per år.