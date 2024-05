Drakoniska besparingar på de mest behövande

Att lägga ner nattjouren skulle kasta ut flera hemlösa i ovisshet och tvinga fler att sova under bar himmel med allt vad det skulle innebära för både den hemlöse och övrig allmänhet.

Bland det första styret med S och M i spetsen genomförde i sitt nya minoritetsstyre var höjda egna arvoden som de blir tilldelade under respektive budgetarbete. Man införde även en regel som ger politiker ersättning för parkeringskostnader under kommunala sammanträden. Sverigedemokraterna protesterade och drev linjen att spara in på alla onödiga kostnader för att inte hamna i ännu djupare ekonomisk problematik än den vi redan befann oss i.