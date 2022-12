Elprisstöd eller socialbidrag?

Men enligt uppgifter i pressen har cirka 80 procent av svenskarna under den tiden haft ett fast avtal på runt 60 öre per kWh. De har alltså inte haft en enda kronas merkostnad och kan betrakta bidraget som en ren gåva. Ett sorts extra socialbidrag.

Själv hade jag oturen att mitt gamla avtal på 53 öre per kWh gick ut just den 1 oktober 2021 och jag fick ett nytt på 164 öre. Eftersom jag bor i en lägenhet med kallhyra och elvärme och förbrukar 9 000 kWh per år så har jag haft en betydande merkostnad. Men alla andra i samma situation och som haft ett gammalt fast avtal med ett elpris på kanske 60 öre har ju inte haft en enda kronas extra kostnad. Men med samma förbrukning kommer de att få ett bidrag på drygt 7 000 kronor.