Elsabotörerna bör hållas personligt ansvariga

Hans historieskrivning börjar av någon anledning år 2016, vilket är ett antal år för sent. Effektskatt på knappt 3 öre per kWh för kärnkraft infördes av S-regeringen år 2000. 2006 var det dags för nästa S-märkta höjning, nu till 5 öre. En Alliansregering höjde med ett öre 2008. En avgörande käftsmäll för kärnkraften delades ut i och med energiuppgörelsen 2014 mellan sossar och miljöpartister. Språkröret Åsa Romson lovade i samband med överenskommelsen att flera reaktorer blir tvungna att stänga under mandatperioden. Vattenfall ställde då in sina planer på att bygga två nya reaktorer vid Ringhals. 2015 höjde S- och MP-regeringen effektskatten till drygt 7 öre.